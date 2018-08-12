2018-08-12T22:47:05+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске

Подземные толчки были зафиксированы к юго-западу от американского города Кактовик
Екатерина БОЛГОВА
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На Аляске произошло землетрясениеНа Аляске произошло землетрясениеФото: REUTERS
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В воскресенье, 12 августа, на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,5. Как сообщила Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы к юго-западу от города Кактовик.

Землетрясение было зарегистрировано в 14.58 UTC (17.58 по московскому времени) в 76 километрах к юго-западу от Кактовика на севере штата. Очаг землетрясения располагался на глубине 3,4 километра.

В настоящее время сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 августа в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 48-ми километрах от города Матарам, расположенном на острове Ломбок. Толчки были такой силы, что ощущались даже на соседнем острове Бали. По последним данным, в результате землетрясения погибли 32 человека. Десятки людей пострадали.

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