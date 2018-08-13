В Китае зафиксировано землетрясение в пять магнитуд

СЕГОДНЯ 04:23 2018-08-13T04:23:26+03:00

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На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение в пять магнитуд по шкале Рихтера. Об этом сообщил сейсмологический центр КНР.

Толчки были зафиксированы в 01:44 по местному времени (20:44 мск в воскресенье). Эпицентр находился в уезде Тунхай в 30 км к юго-востоку от города Юйси, в котором проживает 2,3 миллиона граждан. Очаг залегал на глубине 7 километров.

По данным сейсмологов, после основных толчков было зарегистрировано более 60 афтершоков. СМИ сообщили о пяти пострадавших. Кроме того повреждения получили несколько зданий. Оценка местными властями ущерба от стихии еще продолжается, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Индонезии в конце июля произошло землетрясение, которое унесло жизни не менее 10 человек, при этом число пострадавших достигло 40. Землетрясения магнитудой 6,4 произошло на севере густонаселенного острова Ломбок, расположенного недалеко от популярного у туристов острова Бали.