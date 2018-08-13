Землетрясение в Китае записали на видео
Сильное землетрясение, которое накануне произошло в Китае, записали на видео. Подземные толчки были такой силы, что сдвигали с места машины и заставляли падать кухонные гарнитуры.
Землетрясение произошло на юго-западе страны, в районе города Юй-Си. По оценкам специалистов, землетрясение было магнитудой не менее пяти баллов, а всего произошло не менее шестидесяти афтершоков.
За помощью к врачам после случившегося обратились пять человек, сейчас их состояние оценивается как стабильное, передает сайт "Дни.ру".
Пять человек пострадали в результате мощного землетрясения в Китае.
Несколько зданий оказались сильно повреждены. Местные власти подсчитывают ущерб от стихии, пишет "Пятый канал".
Землетрясения в Китае происходят переодически. Ранее сайт kp.ru писал, что в 2017 году стихия обрушилась на юго-запад страны. Ущерб был нанесет десяткам тысяч домов, сотни человек обратились к медикам за помощь. Сила подземных колебаний составила семь баллов.