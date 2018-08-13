Пятнадцатилетний поджигатель уникальной церкви в Карелии заранее подготовился к преступлению

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-13T15:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад в городе Кондопоге республики Карелия выгорела до тла уникальная деревянная церковь XVIII века. Главным подозреваемый по этому делу в настоящий момент проходит 15-летний школьник Иван (имя изменено), который приехал в деревню к бабушке на летние каникулы.

В то утро 10 августа мальчик как обычно позавтракал какао с бутурбродами и яичницей. Завернул в кулек конфет для своего больного друга и отправился к нему в гости.

Все говорили об Иване как о хорошем мальчике, но правда часто сравнивали его с более успешным старшим братом Игорем, который был не только гордостью семьи, но еще и школы. Возможно, подростка раздражало такое отношение, но вида он не показывал.

В пятницу все было, как обычно, за исключением того, что школьник зачем-то раздобыл пять литров бензина. Как позже выяснилось, именно этим веществом мальчик облил древнюю церковь со стороны озера, передает корреспондент "Комсомольской правды" с места событий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам местных жителей, прямо перед совершением преступления Иван рассказал своему старшему брату о том, что собирается совершить, но тот лишь посмеялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Я пошел жечь церковь»: Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета

В деле о поджоге уникальной деревянной церкви в городе Кондопога Республики Карелия появляются все новые подробности (подробности)

"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге

Год назад 15-летнего школьника стали одолевать приступы гнева, которые психолог списывал на переходный возраст (подробности)

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Поджигателем уникальной Успенской церкви в Кондопоге мог быть пятнадцатилетний школьник

Символ русского деревянного зодчества XVIII века, известный по школьным учебникам, сгорел за 20 минут (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: Причиной пожара в древнейшей церкви в Карелии могли стать поджог или курение

В Республики Карелия спасатели продолжают разбираться в причинах пожара в городе Кондопога, где сгорела церковь «Успения господня» XVIII века. Напомним, что памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе (подробности)