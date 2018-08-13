2018-08-13T15:45:08+03:00
Происшествия

Пятнадцатилетний поджигатель уникальной церкви в Карелии заранее подготовился к преступлению

Подросток заранее раздобыл пять литров бензина, которым и полил древнюю постройку со стороны озера [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уникальная церковь сгорела за 20 минут Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видеоУникальная церковь сгорела за 20 минут Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео
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Несколько дней назад в городе Кондопоге республики Карелия выгорела до тла уникальная деревянная церковь XVIII века. Главным подозреваемый по этому делу в настоящий момент проходит 15-летний школьник Иван (имя изменено), который приехал в деревню к бабушке на летние каникулы.

В то утро 10 августа мальчик как обычно позавтракал какао с бутурбродами и яичницей. Завернул в кулек конфет для своего больного друга и отправился к нему в гости.

Все говорили об Иване как о хорошем мальчике, но правда часто сравнивали его с более успешным старшим братом Игорем, который был не только гордостью семьи, но еще и школы. Возможно, подростка раздражало такое отношение, но вида он не показывал.

В пятницу все было, как обычно, за исключением того, что школьник зачем-то раздобыл пять литров бензина. Как позже выяснилось, именно этим веществом мальчик облил древнюю церковь со стороны озера, передает корреспондент "Комсомольской правды" с места событий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам местных жителей, прямо перед совершением преступления Иван рассказал своему старшему брату о том, что собирается совершить, но тот лишь посмеялся.

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