Названы возможные даты проведения нового межкорейского саммита

СЕГОДНЯ 09:06 2018-08-14T09:06:50+03:00

В Сеуле заявили, что встреча лидеров двух стран может состояться 12-13 сентября

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Очередной двусторонний саммит КНДР и Южной Кореи может состояться 12—13 сентября. Такое заявление сделал советник президента Республики Корея Мун Чжон Ин.

По его словам, мероприятие определенно состоится уже после празднования в КНДР 70-летия основания государства, которое пройдёт 9 сентября.

Между тем, политик считает, что в настоящий момент процесс подписания мирного договора между Сеулом в Пхеньяном пока несколько замедлился. Однако он не стал отрицать возможность того, что при определенных усилиях "ничего невозможного нет", передает телеканал JTBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 13 августа, в пограничном пункте Пханмунджом состоялись двусторонние переговоры представителей Южной и Северной Кореи. В ходе них была достигнута договоренность о проведении межкорейского саммита в сентябре в Пхеньяне. В рамках него должна будет состояться новая встреча лидеров КНДР и Республики Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.