Новая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоится в сентябре

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-13T10:15:09+03:00

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Следующий межкорейский саммит пройдет в сентябре 2018 года в Пхеньяне. К такой договоренности представители КНДР и Южной Кореи пришли в понедельник, 13 августа, в ходе двусторонних переговоров, которые состоялись в пограничном пункте Пханмунджом.

"Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне", - говорится в совместном заявлении.

Уточняется, что конкретная дата события будет озвучена позже. Однако уже сейчас известно, что в рамках саммита состоится третья встреча лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Между тем, в ходе встречи делегаций в демилитаризованной зоне была рассмотрена также ситуация с реализацией пунктов Панмунджомской декларации, заключенной во время апрельских переговоров.

Напомним, что тогда произошла первая за последние десять лет встреча лидеров Юга и Севера, передает сайт kp.ru.