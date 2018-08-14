В России появятся государственные няни

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-14T12:55:58+03:00

Это, по мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, поможет вывести данную проблему из теневого сектора

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Сегодня родители вынуждены нанимать няню для ребенка на свой страх и риск. Во-первых, не понятно, какой человек окажется рядом с малышом, во-вторых, рынок услуг няни практически на 90% находится в теневом секторе экономики и не контролируется государством.

Чтобы решить эту проблему необходимо, чтобы в стране появились няни с государственным сертификатом.

Спрос на услуги таких специалистов будет высокий и стабильный, потому что своей очереди в ясли ждут более 320 тысяч детей по всей стране.

Малыши сидят дома с мамами, так как заплатить за няню зачастую выходит очень накладно. В среднем в Москве стоимость услуги бебиситтер обходятся в 250 рублей за час.

Помощь государственной няни должны быть доступна для многих семей, она заведомо будет дешевле.

— Малообеспеченные семьи, многодетные семьи, нуждающиеся — там тоже есть огромный запрос на няню, и оплатить из собственного кошелька, к сожалению, невозможно. Предполагается, что государственная няня будет оплачиваться из бюджета, — рассказала «Пятому каналу» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Готовить таких работников будут по двум направлениям: в формате соцработников и на базе дошкольных учреждений.

Кроме цены у государственной няни будет еще один плюс: частично решится проблема с нехваткой мест в детских садах.

Сайт kp.ru писал о проекте "Социальная няня", он сможет решить множество проблем, которые сейчас етсь в сфере дошкольного образования.

Прежде, чем принять няню на работу, спросите у нее о самом главном.