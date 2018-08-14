2018-08-14T14:10:32+03:00
Политика

Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Меркель

Президент РФ и канцлер Германии затронут самые актуальные международные и двусторонние проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела Меркель примет президента России Владимира Путина в резиденции немецкого правительства МезебергКанцлер Германии Ангела Меркель примет президента России Владимира Путина в резиденции немецкого правительства МезебергФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель планируют обсудить самый широкий спектр актуальных вопросов во время предстоящих двусторонних переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что глава немецкого правительства примет российского коллегу в резиденции кабмина Мезеберг в субботу, 18 августа. Начало мероприятия запланировано на 18.00 (19.00 мск).

"Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", - рассказал Песков.

Он подчеркнул, что, конечно же, буду затронуты и новые американские санкции против России и немецких компаний, в частности. Кроме того, пройдет обсуждение торгово-экономических отношений двух стран и хода реализации крупных международных коммерческих проектов, в том числе строительства "Северного потока - 2", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, в ходе встречи также произойдет обмен мнениями по ситуации в Сирии и на востоке Украины.

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