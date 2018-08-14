Причина обрушения моста Моранди в Генуе: Власти признали недостатки техобслуживания

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-14T18:16:58+03:00

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Причиной обрушения моста Моранли в Генуе на севере Италии стал недостаток технического обслуживания виадука. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Данило Тонинелли.

«Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», - заявил Тонинелли в эфире национального телевидения.

По словам министра, подобные трагедии должны быть исключены в цивилизованных странах.

«Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно», - подчеркнул чиновник.

Министр также исключил, что обрушение моста могло произойти из-за ремонтных работ, которые проводились на объекте в последнее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Как сообщал сайт «КП», ранее на автостраде А10 на севере Италии произошло обрушение моста Моранди, жертвами которого стали по меньшей мере 22 человека. По предварительным данным, виадук разрушился из-за просадки несущих конструкций. Местные СМИ отмечают, что мост уже долгое время находился в плохом техническом состоянии.