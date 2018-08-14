2018-08-14T18:16:58+03:00
В мире

Причина обрушения моста Моранди в Генуе: Власти признали недостатки техобслуживания

Вероятной причиной обрушения моста Моранди в Генуе стало разрушение изношенных несущих конструкций
Денис СУХОВ
Поделиться:
Фото: twitter.com/poliziadistatoФото: twitter.com/poliziadistato
Изменить размер текста:

Причиной обрушения моста Моранли в Генуе на севере Италии стал недостаток технического обслуживания виадука. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Данило Тонинелли.

«Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», - заявил Тонинелли в эфире национального телевидения.

По словам министра, подобные трагедии должны быть исключены в цивилизованных странах.

«Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно», - подчеркнул чиновник.

Министр также исключил, что обрушение моста могло произойти из-за ремонтных работ, которые проводились на объекте в последнее время.

Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Как сообщал сайт «КП», ранее на автостраде А10 на севере Италии произошло обрушение моста Моранди, жертвами которого стали по меньшей мере 22 человека. По предварительным данным, виадук разрушился из-за просадки несущих конструкций. Местные СМИ отмечают, что мост уже долгое время находился в плохом техническом состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс РФ: в 2018 году авиакеросин может подорожать на 30%
Компания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоода
Ford отзывает почти 4 тысячи машин из-за неисправности
Ученые научились предсказывать смерть с точностью до четырех дней
Эксперт оценил решение США приостановить сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
В России семикратно возросло интернет-мошенничество
Сенатор Цеков назвал условия Вайкуле возмутительным
Обрушения моста Моранди в Генуе: Жертвами трагедии стали 22 человека
В Швеции подростки одновременно подожгли более 100 автомобилей
МЧС предлагает вести для всех экзамен по ОБЖ
Российская военная полиция заняла посты на Голанских высотах в Сирии
Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его
Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США