Минтранс РФ готов ответить в случае прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Москвой

СЕГОДНЯ 20:27 2018-08-14T20:28:15+03:00

Глава ведомства Евгений Дитрих выразил надежду, что планы Киева не дойдут до реального воплощения

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Министерство транспорта России подготовило ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного сообщения с Москвой. Об этом заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

По словам министра, пассажиропоток в направлении Украины падает в силу причин, которые «нельзя назвать естественными». При этом он выразил надежду, что Киев не дойдет до реальных шагов в своих планах вовсе прекратить железнодорожное сообщение с российской стороной.

«В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет», - подчеркнул Дитрих.

В то же время Минтранс готов к любым негативным сценариям.

«Набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае, если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос», - добавил Дитрих.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны готовятся полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Впрочем, его сообщение подверглось всесторонней критике, в том числе в Верховной Раде.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году количество пассажирских поездов между Украиной и Россией уменьшилось в несколько раз. Между странами курсируют 13 пар поездов, принадлежащих железнодорожным администрациям Украины и других стран СНГ, включая транзитный «Москва-Кишинев-Москва».