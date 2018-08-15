Леонид Шварцман: С Успенским мы сделали много хорошего
Легендарный мультипликатор Леонид Шварцман узнал о смерти Эдуарда Успенского с которым вместе работал над историями о Крокодлиле Гене и Чебурашке, от корреспондента «Комсомольской правды» . Эта новость его очень огорчила.
«Известие тяжелое. Мы с ним много лет были знакомы и много вместе работали. Что я могу сказать? Мир праху его», - сказал Шварцман.
Мультипликатор отметил, что в соавторстве с писателем он создал много хороших мультфильмов. Он попросил передать соболезнования семье Успенского.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что легендарный российский детский писатель Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа в возрасте 80 лет в своем доме в деревне Пучково. Писатель давно боролся с раком и сам рассказывал о своей болезни.
За несколько дней до смерти, 9 августа, к нему домой в Новую Москву вызывали реанемобиль. Успенский потерял сознание и был очень слаб. Медики пмогли ему, но в больницу писатель ехать отказался.
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