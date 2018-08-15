Кремль ответил на прошение матери Сенцова
Прошение о помиловании Олега Сенцова по закону должно поступить от него самого. Такое разъяснение дали в Администрации президента РФ в ответе на обращение матери режиссера, осужденного за террористическую деятельность в Крыму.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в письме из Кремля сказано, что просительница направила прошения временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного в случае его обращения в соответствии с установленным порядком».
Однако согласно законам РФ процедура помилования начинается с личного письменного ходатайства осужденного на имя президента РФ. Обращение передается через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание.
Кроме того, окончательное решение о помиловании остается за президентом России.
Отметим, что 9 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.
Как писал сайт kp.ru, украинский режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии по решению суда, признавшего его виновным в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку, поэтому находится под постоянным наблюдением врачей.