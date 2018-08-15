2018-08-15T01:22:16+03:00
Общество

Кремль ответил на прошение матери Сенцова

В администрации президента РФ пояснили, что ходатайствовать о помиловании должен сам осужденный
Юлия ДИВЕЕВА
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Олег Сенцов. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФОлег Сенцов. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
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Прошение о помиловании Олега Сенцова по закону должно поступить от него самого. Такое разъяснение дали в Администрации президента РФ в ответе на обращение матери режиссера, осужденного за террористическую деятельность в Крыму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в письме из Кремля сказано, что просительница направила прошения временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного в случае его обращения в соответствии с установленным порядком».

Однако согласно законам РФ процедура помилования начинается с личного письменного ходатайства осужденного на имя президента РФ. Обращение передается через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание.

Кроме того, окончательное решение о помиловании остается за президентом России.

Отметим, что 9 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.

Как писал сайт kp.ru, украинский режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии по решению суда, признавшего его виновным в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку, поэтому находится под постоянным наблюдением врачей.

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