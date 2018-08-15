Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
Президент России Владимир Путин планирует посетить церемонию бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Данную информацию уже подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер заедет на празднование по пути в Германию, где у него назначена встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель.
"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал представитель Кремля.
При этом помощник президента Юрий Ушаков добавил, что Кнайсль пригласила Путина на свадьбу еще во время его визита в Вену. Политик не стал отвергать приглашение и решил заехать на праздник, раз уже выдалась такая возможность
Известно, что церемония бракосочетания пройдет в винодельческом хозяйстве на юге земли Штирия в субботу, 18 августа, передает ТАСС.
В этот же день российский президент должен будет встретиться с канцлером Германии в резиденции кабмина Мезеберг. Начало переговоров запланировано на 18.00 (19.00 мск), передает сайт kp.ru.