Украина попросит ООН и НАТО сопровождать ее суда в Азовском море

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-15T18:03:57+03:00

Больше всего в Киеве рассчитывают на помощь Совета безопасности международной организации

Изменить размер текста: A A

Киевские власти планируют обратиться в Совет Безопасности ООН или в НАТО с просьбой организовать военное сопровождения украинских судов в Азовском море. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он рассказал, что существует все две версии возможного развития событий.

"Первая — обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой о морском конвое Организации Объединенных Наций. Вторая версия, которая, с моей точки зрения, менее вероятная, — применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", - пояснил Тука.

При этом замминистра подчеркнул, что не стал бы особо рассчитывать на помощь со стороны вооруженных сил североатлантического альянса, передает телеканал "112 Украина".

Напомним, что еще в апреле Россия ужесточила правила досмотра судов, следующих через Азовское море. Сделано это было в рамках обеспечения безопасности Крымского моста и борьбы с проникновением на территорию страны экстремистов, террористов, и незаконных мигрантов. Также был усилен контроль за российскими рыболовецкими судами.

Такие меры были предприняты после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд". Членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы и оштрафовали, а в отношении капитана возбудили два уголовных дела.

Уже в августе Украина задержала также российский танкер "Механик Погодин" с 12 моряками на борту. Он был заблокирован в порту Херсона из-за включения судовладельца в санкционный список, передает сайт kp.ru.