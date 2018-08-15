2018-08-15T18:03:57+03:00
Политика

Украина попросит ООН и НАТО сопровождать ее суда в Азовском море

Больше всего в Киеве рассчитывают на помощь Совета безопасности международной организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Киеве хотят попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море‍В Киеве хотят попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море‍Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киевские власти планируют обратиться в Совет Безопасности ООН или в НАТО с просьбой организовать военное сопровождения украинских судов в Азовском море. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он рассказал, что существует все две версии возможного развития событий.

"Первая — обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой о морском конвое Организации Объединенных Наций. Вторая версия, которая, с моей точки зрения, менее вероятная, — применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", - пояснил Тука.

При этом замминистра подчеркнул, что не стал бы особо рассчитывать на помощь со стороны вооруженных сил североатлантического альянса, передает телеканал "112 Украина".

Напомним, что еще в апреле Россия ужесточила правила досмотра судов, следующих через Азовское море. Сделано это было в рамках обеспечения безопасности Крымского моста и борьбы с проникновением на территорию страны экстремистов, террористов, и незаконных мигрантов. Также был усилен контроль за российскими рыболовецкими судами.

Такие меры были предприняты после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд". Членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы и оштрафовали, а в отношении капитана возбудили два уголовных дела.

Уже в августе Украина задержала также российский танкер "Механик Погодин" с 12 моряками на борту. Он был заблокирован в порту Херсона из-за включения судовладельца в санкционный список, передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Нет слов": Украинскую писательницу возмутило то, что дети не знают Бандеру
Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
В Подмосковье умер знаменитый летчик-испытатель
В МИД России назвали недопустимыми действия США в отношении Бутиной
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
МИД РФ назвал голословными обвинения во вмешательстве в дела Греции
Недостаток сна ведет к одиночеству и повышенной тревожности
Турция удвоила размер пошлин на импорт 22 видов американских товаров
National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
Во Франции турист утонул в глубокой яме, которую сам же и вырыл
СК России: по делу Павликовой и Дубовик собрано достаточно доказательств
Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента
Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор: самый дешевый будет стоить от 205 долларов
Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа
Денис Черышев поблагодарил "Вильярреал" и примерил форму нового клуба - "Валенсии"
Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее строительство Северного широтного хода
МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности
МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"