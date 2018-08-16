Бывший глава СБУ предложил разорвать все отношения с Россией

СЕГОДНЯ 08:34 2018-08-16T08:34:53+03:00

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией

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Экс-руководитель главного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк предложил разорвать все отношения с Россией.

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война", — сказал Вовк.

Он также предложил разорвать финансовые и торговые взаимоотношения с Россией, передает портал "Обозреватель".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о рассмотрении вопроса прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Хотя самым прибыльным украинским поездом в прошлом году стал Киев — Москва.

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил о разработке мер в ответ на возможное прекращение Киевом железнодорожного и автобусного сообщения. Но, по его словам, от этого пострадают и россияне, и украинцы.