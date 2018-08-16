Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на юге Италии

СЕГОДНЯ 22:55 2018-08-16T22:55:54+03:00

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступало

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Небольшое землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг, 16 августа, на юге Италии. Такие данные привели в Геологической службе Соединенных Штатов.

Известно, что эпицентр подземных точков находился в области Молизе примерно в 20 км к юго-западу от прибрежной коммуны Термоли или же в 36 км к северо-востоку от города Кампобассо. Очаг землетрясения залегал на глубине около 12 км, сообщается на сайте службы.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, что днем ранее в Италии также было зафиксировано небольшое землетрясение. Тогда магнитуда подземных толчков составила всего 4,9 балла. Эпицентр природного явления опять-таки находился недалеко от города Кампобассо или же в 187 км к востоку от Рима.

Сайт kp.ru писал о том, что, не считая этих двух случаев, последнее землетрясение было зафиксировано на территории "пятой республики" 10 апреля.