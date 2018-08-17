Илона Маска обвинили в шпионаже за сотрудниками компании Tesla

СЕГОДНЯ 12:23 2018-08-17T12:23:34+03:00

Бывший сотрудник компании Карл Хансен пожаловался не только на слежку, но и на сокрытие от акционеров информации о краже меди и другого сырья

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В федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) поступила жалоба от бывшего работника компании Tesla Карла Хансена. Мужчина ранее трудился на заводе компании в штате Невада в отделе внутренних расследований. В своем обращении он обвинил компанию в слежке за сотрудниками и сокрытии информации о кражах сырья, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Хансена Стюарта Мейсснера.

Жалобу зарегистрировали 9 августа. В ней говорится о том, что компания Tesla по указке Илона Маска установило специальное обрудование на заводе для прослушки всех телефонных разговоров сотрудников, в том числе и звонков с личных мобильных телефонов.

В жалобе также говорится о сокрытии компанией информации о кражах сырья на 37 млн долларов США в первом полугодии 2018 года. В списке "плохих дел" компании Илона Маска, описанных в заявлении Хансена, значится еще один неприятный эпизод. Руководство скрывало факт получения письменного уведомления о том, что один из работников мог работать на мексиканский наркокартель, продавая кокаин и метамфетамин в штатах.

По словам адвоката, Хансен сообщал своим начальникам о всех этих фактах и просил передать эту информацию в соответствующие правительственные структуры. Однако он не был услышан, все его просьбы были проигнорированы, а самого Хансена уволили 16 июля в "качестве меры возмездия".

В ответ на жалобу представители Tesla заявили, что часть обвинений Хансена были "заведомо фальшивыми". При этом в качестве ответных мер промышленный гигант намерен провести собственное расследование.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако затем стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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