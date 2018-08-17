2018-08-17T16:14:41+03:00
В мире

Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом состоянии

По словам адвоката моряка, судебное заседание состоится 23 августа
Денис СУХОВ
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Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом видеВласти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом видеФото: "КП" Архив
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Прокуратура шведского города Мальмё предъявила обвинения российскому капитану, который в состоянии алкогольного опьянения посадил сухогруз на мель у южных берегов страны.

Об этом сообщили в российском генконсульстве в Гётеборге.

«Российского капитана обвинили в управлении морским судном в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и нарушении правил безопасности в судоходстве», - рассказали дипломаты, подчеркнув, что находятся в постоянном контакте с россиянином.

В свою очередь адвокат капитана Роланд Тиден сообщил, что заседание по делу состоится 23 августа. Данное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы, однако защита рассчитывает на срок заключения в шесть месяцев.

В настоящее время капитан сухогруза находится под стражей, он имеет возможность общаться с родственниками и друзьями.

Напомним, в ночь на 4 августа балкер BBC Lagos под управлением россиянина сел на мель вблизи шведского порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Судно направлялось в испанский город Лас-Пальмас. Во время осмотра сидящего на грунте BBC Lagos дайверы не обнаружили серьезных повреждений корпуса и разлива топлива.

Капитана сухогруза задержали, концентрация алкоголя в его крови составляла 2,76 промилле, что многократно превышает допустимое значение в 0,2 промилле.

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