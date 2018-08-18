Она шоколадная, а двигатель на горилке: в соцсетях потешаются над украинской ракетой

СЕГОДНЯ 01:55 2018-08-18T02:30:19+03:00

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Ироничные пользователи соцсетей подняли на смех новую украинскую крылатую ракету, об испытаниях которой накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По его словам, успешно прошедшая тесты на юге Одесской области ракета – это «мощное высокоточное оружие», способное «уничтожать любые морские и наземные цели», а также «обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья».

Радостной новостью поделился на своей странице в Twitter поделился и президент Украины Петр Порошенко, повторив слова секретаря СНБО.

Очередной пуск украинской крылатой ракеты активно обсуждают в соцсетях и на YouTube, где Турчинов разместил видео с испытаниями. Одни, обратив внимание на ее цвет, пишут, что ракета сделана из «современного сверхпрочного шоколада», другие предполагают, что она «развалилась сразу после старта».

Испытания крылатой ракеты украинского производства.Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждает, что она способна "обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья"

«Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину», - пишет пользователь под ником «Корефан», иллюстрируя свой твит издевательской, но смешной картинкой.

«Такая же шляпа, как и хваленые новые минометы, танки и не стреляющие САУ», - выразил свое мнение один юзер.

«Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете», - иронизирует другой.

«К слову, у нас такие еще при Николае II были», - комментирует третий.

Ранее сайт kp.ru писал, что работник «Южмаша» назвал новый украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» муляжом из фанеры, а новость о нем – фейком. По его словам, такого ОТРК на самом деле не существует даже в опытном экземпляре.