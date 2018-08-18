Путин прибыл на переговоры с Меркель в резиденцию Мезеберг

СЕГОДНЯ 19:53 2018-08-18T19:54:30+03:00

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В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию правительства Германии для почетных гостей Мезеберг. Там проходят его переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Руководитель правительства ФРГ встретила российского лидера на площадке перед Домом приемов. Путин и Меркель обменялись рукопожатием, поднялись на крыльцо и немного попозировали для фотографов. После этого лидеры двух стран зашли в фойе Дома приемов, где президент России оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Правительственная резиденция для почетных гостей расположена в 70 км к северу от Берлина - в округе Оберхафель. Это старинный замок с парком общей площадью 6 га на берегу озера Хувеновзее.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Он подарил невесте букет цветов, станцевал с ней и оставил пожелание на машине.