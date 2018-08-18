Перед совместным выступлением с Меркель Путин по-джентльменски уступил ей трибуну

СЕГОДНЯ 20:42 2018-08-18T20:42:01+03:00

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами в Берлине Фото: REUTERS

Во время своего выступления канцлер Германии заявила, что все спорные вопросы можно решить через диалог [видео]

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Перед началом совместного выступления с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России по-джентльменски уступил даме трибуну. Это произошло во время заявления для прессы, которое лидеры двух стран сделали до начала переговоров в Берлине.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Путин прибыл в резиденцию правительства Германии для почетных гостей Мезеберг. Старинный замок расположен в 70 км к северу от столицы страны.

В ходе своего выступления Меркель заявила, что все спорные вопросы можно решить через диалог.

"Мы продолжим те беседы, которые мы вели с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым летом этого года и в Сочи. Конечно, мы будем говорить и по актуальным вопросам в сфере прав человека, о наших двусторонних отношениях", — сказала Меркель.

Федеральный канцлер Германии напомнила, что сейчас проходит перекрестный год в сфере муниципального партнерства.

"По моему мнению, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь в Мезеберге", — добавила канцлер.