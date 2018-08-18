2018-08-18T23:23:56+03:00
Происшествия

Обслуживавшая компания намерена восстановить рухнувший в Генуе мост

Autostrade per l'Italia выделила полмиллиарда евро на ликвидацию последствий аварии
Юлия ДИВЕЕВА
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Автомобильный мост в Генуе хотят восстановитьАвтомобильный мост в Генуе хотят восстановитьФото: REUTERS
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Обрушившийся в Генуе 200 метровый участок моста Моранди будет восстановлен. Об этом сообщила компания Autostrade per l'Italia, облаживавшая сооружение.

Исполнительный директор Autostrade Джованни Кастелуччи в субботу провел первую с момента аварии пресс-конференцию, на которой выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших в этом ЧП, передает Reuters.

По его словам, компания выделила около полумиллиарда евро (572 миллиона долларов), чтобы помочь портовому городу ликвидировать последствия обрушения и на восстановление моста.

При этом Кастеллуччи отметил, что не извиняется за произошедшее, поскольку не считает, что Autostrade per l'Italia виновна в произошедшем.

«По моему мнению, извинения и обязанности взаимосвязаны. Конечно, вы извиняетесь, если чувствуете ответственность», - отметил он.

Директор компании заявил, что будет ждать результатов расследования, чтобы определить меру ответственности компании за обрушение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 августа у итальянского города Генуя рухнул 100-метровый пролет автомобильного моста на скоростной трассе A10. В Аварии пострадали 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, жертвами ЧП стали 43 человека.

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