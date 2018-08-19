Видео аварии с ЗРК «Бук» в Киеве: зенитная установка врезалась в здание бизнесс-центра
Очевидцы сняли аварию с зенитно-ракетным комплексмо «Бук» в Киеве, которая произошла во время репетиции военного парада ко Дню независимости республики. Кадры уже появились в сети.
На них видно, что водитель установки на повороте не справился с управлением, и машина въехала в стоящее на углу здание. В результате был поврежден фасад бизнесс-центра.
К счастью, стоявшие на тротуаре люди успели отбежать в сторону от ЗРК «Бук», и никто не пострадал.
Ранее сайт «КП» писал, что 18 августа в столице Украины на центральной улице города Крещатике проходила репетиция парада военной техники, который состоится 24 августа в День независимости страны.Когда боевые машины уже направлялись обратно в части, произошла авария.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что на параде впервые будут использоваться новые воинские приветствия: «Слава Украине!» и «Героям слава!» в армии Уркианы будут использовать вместо отавшихся со времени СССР «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»