2018-08-19T02:11:43+03:00
Политика

Видео аварии с ЗРК «Бук» в Киеве: зенитная установка врезалась в здание бизнесс-центра

В сети появилось видео того, как во время репетиции военного парада «Бук» врезается в стену здания [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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ЗРК "Бук" врезался в стену бизнес-центра в КиевеЗРК "Бук" врезался в стену бизнес-центра в КиевеФото: СОЦСЕТИ
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Очевидцы сняли аварию с зенитно-ракетным комплексмо «Бук» в Киеве, которая произошла во время репетиции военного парада ко Дню независимости республики. Кадры уже появились в сети.

На них видно, что водитель установки на повороте не справился с управлением, и машина въехала в стоящее на углу здание. В результате был поврежден фасад бизнесс-центра.

К счастью, стоявшие на тротуаре люди успели отбежать в сторону от ЗРК «Бук», и никто не пострадал.

Ранее сайт «КП» писал, что 18 августа в столице Украины на центральной улице города Крещатике проходила репетиция парада военной техники, который состоится 24 августа в День независимости страны.Когда боевые машины уже направлялись обратно в части, произошла авария.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что на параде впервые будут использоваться новые воинские приветствия: «Слава Украине!» и «Героям слава!» в армии Уркианы будут использовать вместо отавшихся со времени СССР «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».

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