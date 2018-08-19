Казачий хор исполнил на свадьбе Карин Кнайсль народные песни

СЕГОДНЯ 04:24 2018-08-19T04:24:30+03:00

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и ее супруг Вольфганг Майлингер пляшут вместе с артистами кубанского казачьего хора Фото: REUTERS

Песня «Многие и благая лета!» прозвучала как пожелание долгой и счастливой семейной жизни

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На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера кубанский казачий исполнил традиционные народные песни. Об этом рассказал директор хора Анатолий Арефьев.

Как ранее писал сайт «КП», выступление хора стало одним из подарков президента России Владимира Путина австрийскому министру по случаю ее бракосочетания.

«Мы исполнили «Многая и благая лета!» как пожелание многолетней счастливой жизни семье, и, конечно, песню, которая является визитной карточкой Кубанского казачьего хора – «Любо, братцы, любо!», - рассказал Арефьев.

По его словам, гости свадьбы стали активно прихлопывать и притопывать уже с первой же плясовой «Люблю я казаченьку», а «молодожены пустились в пляс», передает ТАСС.

«Уже не нужно было сомневаться, понравится ли, почувствуют ли они нашу энергетику. Почувствовали, приняли и награждали наших артистов аплодисментами», - поделился руководитель хора.

Он уточнил, что помимо его коллектива на торжестве выступили и другие российские артисты, в том числе дуэт баянистов «Баян-Микс» под руководством Сергея Войтенко и солисты оркестра «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на свадьбе министра иностранных дел Путин также подарил картину с сельскими мотивами, как напоминание о родных местах жениха. Также глава государства презентовал старинную масловыжималку и тульский самовар.