Песков рассказал о подарке Путина на свадьбе Карин Кнайсль

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-19T01:14:37+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, какие подарки преподнес Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.

По его словам, одним из подарков была картина с сельскими мотивами, как напоминание о родных местах жениха. Также глава государства презентовал старинную масловыжималку и тульский самовар. Однако самый большой восторг и у молодоженов и у гостей вызвало выступление кубанского казачьего хора, который исполнил песню «Любо, братцы, любо».

Представитель Кремля отметил, что свадебное торжество проходило в непринужденной и теплой атмосфере. Путин присутствовал на церемонии бракосочетания пары, а затем участвовал в застолье, передает ТАСС.

«Он выступил с тостом, где выразил признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и столь живописное место, как то место, где эта свадьба проходила, - в Штирии. Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье»,- сказал Песков.

Он также добавил, что тост президента был довольно долгим, Путин много шутил на немецком, а гости встретили его речь аплодисментами.

Как писал сайт kp.ru, президент России побывал на свадьбе Карин Кнайсль. Он сделал молодоженам несколько подарков и станцевал с невестой и оставил пожелание на машине.

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