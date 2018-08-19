Египетские ученые выяснили, кто был похоронен в таинственном черном саркофаге

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-19T19:15:15+03:00

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Египетские ученые выяснили, что в обнаруженном в Александрии гигантском черном саркофаге были захоронены двое мужчин и одна женщина. Такие выводы сделала исследовательская группа, возглавляемая Зейнабом Хашишем.

Замеры черепов, таза и других костей позволили специалистам установить не только пол, но и возраст умерших. Так, по словам главы совета по вопросам памятников древности Мустафы аль-Вазири, одному из мужчин на момент смерти было примерно 35-39 лет, а его рост составлял до 165,5 см. Второй скончался в районе 40-44 лет, при этом был крупного телосложения и ростом 179—184,5 см. Женщина же умерла в возрасте примерно 20—25 лет. При жизни ее рост составлял не более 164 см.

Примечательно, что в голове одного из мужчин было обнаружено крупное отверстие, с которым человек жил еще какое-то время. Это позволяет говорить о том, что при жизни ему делали трепанацию черепа.

Одному из мужчин делали трепанацию черепа. Фото: @moantiquitiesФото: facebook.com

Также стало известно, что само захоронение проходило в два этапа, и вместе с усопшими в саркофаге оказались некие "золотые фишки". Согласно сообщению министерства по делам древностей Египта, опубликованному в Facebook, учёные продолжат изучать останки из саркофага путём проведения ДНК-экспертизы.

Напомним, что таинственный 30-тонный гроб был обнаружен при проведении строительных работ в районе Сиди Габер в конце июня. По мнению археологов, он лежал там примерно 2 тысячи лет и служил склепом одной из семей Александрии, передает сайт kp.ru.