2018-08-19T20:05:07+03:00
Происшествия

В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 балла

Подземные толчки были зафиксированы в 17:56 по московскому времени
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясениеНа индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясениеФото: Архив "КП"
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Мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в районе густонаселенного индонезийского острова Ломбок. Об этом сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в это воскресенье, 19 августа, в 14.56 по времени UTC (в 17.56 по мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 25,6 километра.

"19 августа 2018 года в 14:56 UTC вблизи индонезийского города Белантинг в результате мелководного разлома произошло землетрясение магнитудой 6.9", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Геологической службы.

Там же уточняется, что толчки были зафиксированы спустя всего через 14 дней после мощного землетрясения, произошедшего вблизи Пулау-Ломбока. Тогда погибли по меньшей мере 476 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одни подземные толчки были зафиксированы в это воскресенье на северном побережье, в 64 километрах от густонаселенного города Матарам.

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