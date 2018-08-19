2018-08-19T09:24:43+03:00
В мире

На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3

Толчки были зафиксированы на северном побережье, их очаг находился на глубине восьми километров
Денис СУХОВ
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На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3Фото: Архив "КП"
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На индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы на северном побережье, в 64 километрах от густонаселенного города Матарам. Очаг землетрясения находился на глубине около восьми километров.

Информация о каких-либо жертвах или разрушениях пока не поступала. Об угрозе цунами не объявлялось.

Как сообщал сайт «КП», 5 августа на острове Ломбок произошло мощное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его эпицентр располагался в 48 километрах от города Матарам. Жертвами стихии стали 460 человек.

Толчки были настолько сильными, что ощущались на соседнем острове Бали — популярном туристическом курорте. По данным посольства РФ в Индонезии, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане, вблизи бегеров Республики Фиджи. Очаг залегал на достаточно большой глубине в 570 км, что исключило угрозу цунами в регионе.

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