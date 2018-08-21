США обвинили двух граждан Ирана в шпионаже

СЕГОДНЯ 07:57 2018-08-21T07:57:55+03:00

По версии Минюста, мужчины собирали информацию о своих соотечественниках, выступающих против официальных властей

Изменить размер текста: A A

Двоим гражданам Ирана, проживающим в Соединенных Штатах, были предъявлены обвинения в осуществлении шпионской деятельности в пользу Исламской Республики. Такое заявление сделали в пресс-службе американского министерства юстиции.

Речь идет о 38-летнем Ахмадрезе Мохаммади-Дустдаре и 39-летнем Маджиде Горбани. Они были арестованы еще 9 августа на основании распоряжения выданного окружным судом США по округу Колумбия.

Мужчин обвинили в слежке за израильскими и еврейскими объектами, а также членами так называемой Организации моджахедов иранского народа, которая запрещена в Иране и считается террористической. Также задержанные якобы участвовали в неких мероприятиях, способных поставить американцев под угрозу.

Так, например, по версии следствия, в сентябре прошлого года Горбани присутствовал на митинге в Нью-Йорке, во время которого фотографировал лиц, участвующих в протесте против действующего иранского режима.

"Отдел национальной безопасности стремится защитить Соединенные Штаты от лиц, находящихся внутри нашей страны, которые незаконно действуют от имени враждебных иностранных государств”, - приводятся слова помощника Генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса на сайте ведомства.

Напомним, что ранее в США был также задержан бывший сотрудник американского Разведывательного управления министерства обороны Рон Рокуэлл Хансен, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая.

Кроме того, в тюрьме находится наша соотечественница Мария Бутина, которая якобы осуществляла разведывательную деятельность, сообщает сайт kp.ru.