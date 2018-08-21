СЕГОДНЯ 09:14 2018-08-21T09:14:24+03:00

В момент атаки президент Афганистана Ашраф Гани говорил речь по случаю Курбан-Байрама

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Боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Кабуле, а также правительственному кварталу в городе. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Инцидент произошел во вторник, 21 августа, утром примерно в 09:00 по местному времени (07:30 мск). Удары были нанесены во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани, приуроченного к исламскому празднику жертвоприношения Ид аль-Адха, известному как Курбан-Байрам.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

"Существуют группы, которые продолжают насилие и обстреливают нас ракетами, но они не могут остановить развитие Афганистана", - цитирует TOLO News главу государства.

Напомним, что в минувшее воскресенье Гани в одностороннем порядке объявил трехмесячное перемирие с запрещенным в России террористическим движением "Талибан". Политик призвал исламистов ответить взаимными мерами, но они так и не отреагировали на его просьбу.

Между тем, уже 4 сентября представителей этой террористической организации ожидают в Москве, где пройдут консультации по Афганистану с участием России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана и ряда других стран, передает сайт kp.ru.