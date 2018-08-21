Донбасс и Украина заключат перемирие к 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:39 2018-08-21T09:40:10+03:00

Контактная группа начнет переговоры о сохранении перемирия в ближайшее время

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Украина и Донбасс заключат новое перемирие к 1 сентября. Председатель Народного совета ДНР, представитель республики в контактной группе Денис Пушилин отметил, что переговоры начнутся в ближайшее время.

До начала осени стороны должны прийти к соглашению, так как это необходимо для безопасности простых жителей, которые могут оказаться в зоне боевых действий.

Аналогичной позиции придерживаются и в ЛНР, там тоже готовы вести переговоры о перемирии с регулярной армией Украины.

Верховная Рада так же выступает за прекращение любых боевых действий в начале нового учебного года, чтобы не подвергать жизни взрослых и детей опасности.

- Мы традиционно договариваемся о перемириях к конкретным датам. Было и «хлебное», и «пасхальное», и «школьное». И в этот раз будут определенные договоренности по новому «школьному». Без договоренностей ситуация гораздо острее, а провокаций больше, рассказал «Известиям» глава парламента ДНР.

Сайт kp.ru писал о ситуации на Донбассе. Заключенные перемирия регулярно нарушаются. Жители самопровозглашенных республик часто признаются, что не верят в соглашения.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России в дальнейшем работать над урегулированием кризиса на Украине. Об этом он сообщил до начала переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.