В Совфеде назвали "отвлекающим маневром" слова Трампа об отмене санкций
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал несерьезным предложение президента США Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций в обмен на сотрудничество по ряду вопросов.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, американский лидер выразил готовность снять часть ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, но лишь при условии принятия совместных действий по Сирии и Украине.
"Я думаю, что это, откровенно говоря, предложение несерьезное и такой отвлекающий маневр. Потому что, если господин Трамп рассчитывает серьезно улучшить наши отношения, наверное, он бы не вводил новые и новые санкции, причем, под надуманными предлогами, в частности, по делу Скрипалей", - сказал сенатор в эфире Радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, для решения которого уже созданы минские договоренности и нормандский формат, а американцы, при желании, уже давно могли принудить Киев к выполнению этих соглашений.
Что же касается Сирии, то Россия уже освободила ее от террористов, в то время как США отказалась участвовать даже в гуманитарных операциях по восстановлению республики.
"Самое главное, все, что он говорит, это не имеет никакого серьезного основания. Потому что после драконовского закона прошлого года, который принял конгресс, а Трамп подписал, отмена санкций становится прерогативой конгресса, а не президента США. Все", - подытожил Джабаров.