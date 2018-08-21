2018-08-21T11:49:56+03:00
Политика

В Совфеде назвали "отвлекающим маневром" слова Трампа об отмене санкций

По мнению сенатора Владимира Джабарова, снятием ограничительных мер должен заниматься не президент США, а Конгресс
Аббас ДЖУМАЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал несерьезным предложение президента США Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций в обмен на сотрудничество по ряду вопросов.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, американский лидер выразил готовность снять часть ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, но лишь при условии принятия совместных действий по Сирии и Украине.

"Я думаю, что это, откровенно говоря, предложение несерьезное и такой отвлекающий маневр. Потому что, если господин Трамп рассчитывает серьезно улучшить наши отношения, наверное, он бы не вводил новые и новые санкции, причем, под надуманными предлогами, в частности, по делу Скрипалей", - сказал сенатор в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, для решения которого уже созданы минские договоренности и нормандский формат, а американцы, при желании, уже давно могли принудить Киев к выполнению этих соглашений.

Что же касается Сирии, то Россия уже освободила ее от террористов, в то время как США отказалась участвовать даже в гуманитарных операциях по восстановлению республики.

"Самое главное, все, что он говорит, это не имеет никакого серьезного основания. Потому что после драконовского закона прошлого года, который принял конгресс, а Трамп подписал, отмена санкций становится прерогативой конгресса, а не президента США. Все", - подытожил Джабаров.

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