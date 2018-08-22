Суд обязал Генпрокуратуру Украины расследовать госизмену Порошенко

СЕГОДНЯ 00:03 2018-08-22T00:18:04+03:00

Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй, уточнив, что президента страны обвиняют в гибели бойцов ВСУ у Иловайска и Дебальцево

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Суд в Киеве обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование по делу о предполагаемой государственной измене лидера Незалежной Петра Порошенко. Об этом на своей странице Facebook сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй.

По его данным, такое постановление 14 августа вынес Печерский районный суд украинской столицы. Прокуратура должна расследовать преступления не только президента, но и начальника Генштаба ВСУ Муженко, а также экс-министра обороны Валерия Гелетея, бывшего командующего силовой операцией (АТО) в Донбассе генерал-лейтенанта Петра Литвина и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. По версии следствия, именно они виновны в гибели украинских солдат в боях под Иловайском и Дебальцевском котле.

Депутат уточняет, что речь идет о «дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами».

По словам Куприя, «виновные должны ответить за «военный парад в августе 2014 года, когда необходимая солдатам техника» не спасала их жизни, «а использовалась для пиара и показухи».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что СБУ заподозрила Порошенко в государственной измене и начала в отношении президента расследование.

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