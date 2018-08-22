2018-08-22T07:40:45+03:00
Экономика

США могут ввести новые санкции против России после выборов в конгресс

Об этом сообщил сенатор-республиканец Макконнелл, отметив, что этот вопрос в приоритете у американских законодателей, просто обсуждать некогда
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (в центре)Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (в центре)Фото: REUTERS
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Новых антироссийских санкций США следует ждать в октябре или после 6 ноября, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, отметив, что этот вопрос в приоритете у американских законодателей, но обсуждать его пока просто некогда, передает издание The Hill.

Причем сенатор-республиканец отметил, что он «лично заинтересован в законопроекте о санкциях против России» и выразил надежду на то, что «две партии смогут выработать что-то, что мы сможем принять».

По словам Макконнелла, шансы введения очередных мер «финансового воздействия» на Москву в сентябре «очень малы», потому что этот месяц «уже довольно загружен».

Как ранее писал сайт kp.ru, все российские эксперты связывают недавние санкции Вашингтона против нашей страны с внутриполитической борьбой в США за электорат в преддверии ноябрьских выборов.

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