2018-08-22T06:41:05+03:00
Экономика

«Было бы желание, а повод найдётся»: В России прокомментировали новые санкции США

Профессор Высшей школы экономики считает, что очередной санкционный виток связан с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США ввели новые санкции против России в связи с КНДРСША ввели новые санкции против России в связи с КНДРФото: REUTERS
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Очередные американские санкции против России связаны с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс США, считает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Он напомнил, что в августе прошлого года Соединенные Штаты приняли закон, по которому «какие-либо санкции могут применяться в любой момент против конкретных людей и компаний».

«Было бы желание, а повод найдётся», - подчеркнул профессор в беседе с телеканалом RT.

По словам эксперта, Дональду Трампу «нужно держать удар до 6 ноября, когда будут проходить промежуточные выборы».

«Нужно сделать всё, чтобы республиканцы удержали большинство в обеих палатах и чтобы эти республиканцы были за Трампа. До ноября о каких-либо улучшениях или намёках на улучшение отношений речи идти не может», - подытожил Александр Домрин.

Ранее похожее мнение высказали политолог-американист Дмитрий Михеев и первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний из-за предполагаемых нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с вымышленными киберугрозами, якобы исходящими из нашей страны.

А до этого 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа.

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