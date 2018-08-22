«Борьба за электорат»: Эксперты назвали причину новых санкций США против России

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-22T05:35:48+03:00

В Совфеде выразили надежду, что рано или поздно американцы поймут «свою стратегическую ошибку», подчеркнув, что России нельзя диктовать свои условия

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Эксперты считают, что главная причина новых санкций Соединенных Штатов против России это борьба за электорат в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут в начале ноября.

В частности, политолог-американист Дмитрий Михеев выразил мнение, что очередные меры «финансового воздействия» на нашу страну связаны с внутриполитической борьбой в США, в которой стороны «не гнушаются никакими средствами».

«Это борьба за электорат. Он разбит на две части: трамповский электорат — простые люди, они в общем за разрядку напряжённости в отношениях с Россией, они не верят, что Россия повлияла на выборы два года назад, потому что тем самым они подписываются под тем, что ими манипулировали», - пояснил он в беседе с телеканалом RT.

Вторая сторона этой борьбы, по словам политолога, — это «глубинное государство, демократы и секретные службы», которые считают, что Москва как-то может повлиять на выборы, однако «их самое главное желание — убрать Трампа».

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тоже считает антироссийские санкции Вашингтона политическим актом. При этом сенатор отметил, что они не приносят никаких результатов, а США ссорятся практически со всем миром.

«Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России. Это абсолютно контрпродуктивно, и без ответа они не останутся», - сказал он.

Российский сенатор добавил, что «эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс», и выразил надежду на то, что «рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку».

Как писал сайт kp.ru, анее во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний якобы из-за предполагаемых нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с деятельностью в онлайн-пространстве.

А до этого 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. А потом в госдепе заявили, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой и надеется, что в этом помогут такие «надежные» рычаги давления, как очередные экономические ограничения.