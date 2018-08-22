СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-22T13:22:36+03:00

Многие киевские чиновники признают, что именно власти ответственны за происходящее в Донбассе

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Президент незалежной Петр Порошенко признался, что многие украинские политики поддерживают позицию российского главы Владимира Путина относительно ситуации в Донбассе. Речь идет, в частности, о том, что именно Киев ответственен за происходящее на востоке страны.

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину ", — заявил Порошенко во время выступления на форуме ветеранов в Киеве.

Глава государства высказал мнение, что такие люди просто ослеплены внутренней борьбой, поэтому якобы бездумно повторяют прозвучавшие в Москве тезисы. Между тем, киевские власти никогда не согласятся на предложенные Россией методы достижения мира в охваченном войной Донбассе, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно Владимир Путин заявил о готовности России и дальше работать над урегулированием кризиса на Украине.