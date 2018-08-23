Украинский депутат заявил, что военный парад в Киеве «должен вызвать землетрясение» в Москве

СЕГОДНЯ 06:30 2018-08-23T06:44:47+03:00

По словам народного избранника от «БПП», армии Украины в День независимости «есть чем похвастаться» [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Военный парад в честь Дня независимости Украины 24 августа будет настолько грандиозным, что непременно вызовет землетрясение в России, кичливо заявил в эфире украинского телеканала NewsOne депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

По его словам, Вооруженным силам Незалежной «есть чем похвастаться».

Репетиция военного парада ко Дню независимости в КиевеФото: REUTERS

«Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии... Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», - важничал Олег Барна.

Репетиция военного парада ко Дню независимости в Киеве.18 августа 2018 года

А когда ведущая поинтересовалась, почему во время репетиций парада то и дело происходят досадные инциденты, в том числе – поломки военной техники и ДТП с ее участием, народный избранник ответил, что «в аварии не попадает только тот, кто постоянно лежит на диване».

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду в центре Киева перед репетицией «грандиозного» парада заглох и задымился танк. Он простоял на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола около двух часов. А 18 августа зенитный ракетный комплекс «Бук» по пути с репетиции парада врезался в здание бизнес-центра.