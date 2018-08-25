Боевики планируют разыграть спасение пострадавших от "химоружия" в Сирии
Обученные британскими военными боевики планируют имитировать спасение людей, якобы пострадавших от "химической атаки" в сирийской провинции Идлиб.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что террористы хотят в ближайшее время осуществить еще одну инсценировку применения химоружия, чтобы у США, Франции и Великобритании появился повод для нанесения ракетных ударов по государственным объектам республики.
По словам официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, специалисты британской военной компании "Олива" уже обучили группу боевиков всем необходимым навыкам по обращению с отравляющими веществами. Занятия проходили здесь же - в Сирии, в районе Джиср Эш-Шугур
"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", — цитирует РИА Новости Конашенкова.
Напомним, что, по данным российского оборонного ведомства, США уже несколько дней назад подогнали в Персидский залив эсминец УРО The Sullivans с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик В-1В с 24 ракетами "воздух-поверхность".