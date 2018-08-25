2018-08-25T11:04:01+03:00
В мире

Маск передумал скупать акции компании Tesla

Американское предприятие по производству электрокаров останется публичным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Миллиардер Илон МаскМиллиардер Илон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что она останется публичной. Таким образом, инженер отказался от своего намерения о выкупе всех акций предприятия.

"Учитывая отзывы, которые я получил, очевидно, что большинство акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией", - говорится в заявлении предпринимателя, опубликованном в официальном блоге Tesla.

Маск подчеркнул, что компания продолжит фокусироваться на создании экологически чистой, энергетической продукции, имеющей значения для общего будущего всех жителей Земли.

Между тем, напомним, что еще 7 августа предпринимать заявил о намерении сделать Tesla частной компанией. Сразу после этого бумаги предприятия выросли в цене на 11%, но после потеряли около 7%. рынка усомнились в достоверности заявлений миллиардера, а сами акционеры Tesla подали иск в суд.

Сайт kp.ru писал о том, что, по их мнению, заявления Маска, вызвали резкие колебания курса ценных бумаг и пошли вразрез с отдельными законами.

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