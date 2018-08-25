CNN: Решение Трампа отменить поездку Помпео в КНДР стало сюрпризом для Южной Кореи

СЕГОДНЯ 19:24 2018-08-25T19:24:17+03:00

О том, что визит госсекретаря в Пхеньян откладывается, в Сеуле узнали непосредственно перед публикацией соответствующего сообщения президентом США

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Решение президента США Дональда Трампа отменить поездку госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР стало полной неожиданностью для южнокорейских партнеров Вашингтона.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В частности утверждается, что Сеул оповестили об отмене визита непосредственно перед тем, как Трамп разместил соответствующее сообщение на своей странице в Твиттер. Источники полагают, это известие «застало южнокорейских дипломатов врасплох».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила телеканалу, что Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон находились в одном помещении с главой государства, когда тот отправил твит об отмене поездки госсекретаря в Пхеньян.

Буквально за десять минут до этого, по данным CNN, сотрудники Госдепартамента продолжали телефонные консультации с союзниками США, извещая их о целях планируемого визита Помпео в Северную Корею.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп распорядился отложить поездку госсекретаря США в КНДР, объяснив решение недостаточным прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

При этом американский лидер выразил надежду, что в ближайшее время Помпео все же отправится в Пхеньян, а также заявил о желании вновь провести переговоры лично с председателем КНДР Ким Чен Ыном.