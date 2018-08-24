Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную Корею

СЕГОДНЯ 21:55 2018-08-24T21:55:50+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майклу Помпео отменить поездку в Северную Корею, которая планировалась на следующей неделе. По мнению хозяина Белого дома, Пхеньян не демонстрирует нужного прогресса в процессе денуклеаризации.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, потому что я считаю, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Президент также предположил, что в свете обострившихся торговых отношений с Китаем, Пекин уже с меньшим рвением «помогает» в процессе денуклеаризации, хотя санкции ООН в отношении КНДР никто не отменял.

Трамп отметил, что несмотря на решение отложить визит, Помпео рассчитывает на скорую поездку в КНДР «после того, как решатся вопросы торговых отношений с Китаем».

«А пока я бы хотел выразить уважение и передать наилучшие пожелания председателю Ким Чен Ыну. Жду не дождусь встречи с ним!», - заключил президент США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майкл Помпео посетит на следующей неделе Пхеньян вместе со спецпредставителем госдепа США по КНДР Стивеном Биганом. После этого глава американской дипломатии должен был отправиться в Токио, чтобы известить японское руководство об итогах переговоров в Северной Корее.