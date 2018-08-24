2018-08-24T21:55:50+03:00
В мире

Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную Корею

Американский лидер не увидел достаточного прогресса в денуклеаризации КНДР
Денис СУХОВ
Поделиться:
Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную КореюТрамп велел Помпео отложить поездку в Северную КореюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майклу Помпео отменить поездку в Северную Корею, которая планировалась на следующей неделе. По мнению хозяина Белого дома, Пхеньян не демонстрирует нужного прогресса в процессе денуклеаризации.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, потому что я считаю, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Президент также предположил, что в свете обострившихся торговых отношений с Китаем, Пекин уже с меньшим рвением «помогает» в процессе денуклеаризации, хотя санкции ООН в отношении КНДР никто не отменял.

Трамп отметил, что несмотря на решение отложить визит, Помпео рассчитывает на скорую поездку в КНДР «после того, как решатся вопросы торговых отношений с Китаем».

«А пока я бы хотел выразить уважение и передать наилучшие пожелания председателю Ким Чен Ыну. Жду не дождусь встречи с ним!», - заключил президент США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майкл Помпео посетит на следующей неделе Пхеньян вместе со спецпредставителем госдепа США по КНДР Стивеном Биганом. После этого глава американской дипломатии должен был отправиться в Токио, чтобы известить японское руководство об итогах переговоров в Северной Корее.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер Италии пригрозил прекратить взносы в ЕС, если не будут приняты решения по нелегальной миграции
Болтон призвал Украину и Европу искать альтернативы «Северному потоку-2»
Меркель предложила участие Германии в урегулировании Карабахского конфликта
США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной Атлантике
Американские сенаторы запросили у Помпео все данные о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки
Путина наградили высшими орденами Абхазии и Южной Осетии
Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку
Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет
Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга
Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment