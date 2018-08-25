2018-08-25T23:00:11+03:00
Политика

Индийские железные дороги: Пользователи соцсетей оценили дырявый украинский поезд Москва-Херсон

Плачевное состояние вагонов украинских составов становится поводом для насмешек
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/dimitrievigorФото: facebook.com/dimitrievigor
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В социальных сетях высмеяли дырявые вагоны украинского поезда Москва-Херсон, фотографии которого опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Игорь Димитриев.

«Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше», - подписал Димитриев собственную публикацию.

Впрочем, один из комментаторов записи поспешил заверить, что люди на крышах появятся после очередного повышения цен на билеты. Другие отметили, что имеют опыт путешествий на старых украинских поездах, но такую «экзотику» видят впервые.

Фото: facebook.com/dimitrievigor

Фото: facebook.com/dimitrievigor

«Как его в Россию такой пускают?», - поинтересовался один из пользователей.

Отметим, что плачевное состояние поездов «Украинских железных дорог» уже становится поводом для насмешек со стороны СМИ. Например, издание «Таврия News» предположило, что компания специально отправляет на Москву составы из самых «ржавых и ободранных» вагонов, чтобы снизить число желающих отправиться в Россию.

Фото: facebook.com/dimitrievigor

Фото: facebook.com/dimitrievigor

Ранее, 16 августа, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что подписал документ, предполагающий полный запрет железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Впрочем, указ Омеляна вступит в силу только в том случае, если его одобрит премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Между тем инициативу уже подвергли всесторонней критике, в том числе в Верховной Раде.

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