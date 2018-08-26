Порошенко поздравил Донецк обещанием повесить над городом украинский флаг

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-26T17:26:51+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города уже привычным обещанием когда-нибудь повесить над Донецком сине-желтый флаг. Соответствующая запись появилась на странице главы государства в Facebook.

В ней Порошенко посетовал, что Донецк встречает праздник не на «вольной украинской земле», а на «временно оккупированной территории».

«Скоро наш флаг снова будет развеваться над украинским Донецком», - пригрозил по этому случаю президент.

Отметим, что спекуляции на тему государственного флага становятся неотъемлемой частью поздравлений украинского лидера. Ранее, также в День города, Порошенко пожелал сине-желтых прапоров Севастополю и Ялте.

Впрочем, украинские силовики в Донбассе действительно могли бы найти достойное применение государственному символу. Например, отметив им собственные минные заграждения, о которых периодически забывают.

Напомним, в 2014 году жители Донбасса провозгласили создание независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, жертвами которой уже стали более 10 тысяч человек. Конфликт продолжается до сих пор, несмотря на мирные инициативы международного сообщества, в частности, так называемые Минские соглашения.

Весной этого года украинские власти изменили формат силовых действий в Донбассе на «Операцию объединенных сил», при этом фактически легализовав применение вооруженных сил против собственного населения.