Порошенко поздравил Донецк обещанием повесить над городом украинский флаг
Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города уже привычным обещанием когда-нибудь повесить над Донецком сине-желтый флаг. Соответствующая запись появилась на странице главы государства в Facebook.
В ней Порошенко посетовал, что Донецк встречает праздник не на «вольной украинской земле», а на «временно оккупированной территории».
«Скоро наш флаг снова будет развеваться над украинским Донецком», - пригрозил по этому случаю президент.
Отметим, что спекуляции на тему государственного флага становятся неотъемлемой частью поздравлений украинского лидера. Ранее, также в День города, Порошенко пожелал сине-желтых прапоров Севастополю и Ялте.
Впрочем, украинские силовики в Донбассе действительно могли бы найти достойное применение государственному символу. Например, отметив им собственные минные заграждения, о которых периодически забывают.
Напомним, в 2014 году жители Донбасса провозгласили создание независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, жертвами которой уже стали более 10 тысяч человек. Конфликт продолжается до сих пор, несмотря на мирные инициативы международного сообщества, в частности, так называемые Минские соглашения.
Весной этого года украинские власти изменили формат силовых действий в Донбассе на «Операцию объединенных сил», при этом фактически легализовав применение вооруженных сил против собственного населения.
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