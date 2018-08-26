2018-08-26T17:26:51+03:00
Политика

Порошенко поздравил Донецк обещанием повесить над городом украинский флаг

Президент Украины продолжает грозно спекулировать темой сине-желтых прапоров
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города уже привычным обещанием когда-нибудь повесить над Донецком сине-желтый флаг. Соответствующая запись появилась на странице главы государства в Facebook.

В ней Порошенко посетовал, что Донецк встречает праздник не на «вольной украинской земле», а на «временно оккупированной территории».

«Скоро наш флаг снова будет развеваться над украинским Донецком», - пригрозил по этому случаю президент.

Отметим, что спекуляции на тему государственного флага становятся неотъемлемой частью поздравлений украинского лидера. Ранее, также в День города, Порошенко пожелал сине-желтых прапоров Севастополю и Ялте.

Впрочем, украинские силовики в Донбассе действительно могли бы найти достойное применение государственному символу. Например, отметив им собственные минные заграждения, о которых периодически забывают.

Напомним, в 2014 году жители Донбасса провозгласили создание независимых от Украины Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, жертвами которой уже стали более 10 тысяч человек. Конфликт продолжается до сих пор, несмотря на мирные инициативы международного сообщества, в частности, так называемые Минские соглашения.

Весной этого года украинские власти изменили формат силовых действий в Донбассе на «Операцию объединенных сил», при этом фактически легализовав применение вооруженных сил против собственного населения.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО насчитало в Эгейском море до 50 кораблей-шпионов
Пхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДР
ЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях
Трамп cделал ошибку при раскрашивании флага США с детьми
Премьер Японии объявил о выдвижении на пост главы правящей партии страны
В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
Сурков прокомментировал итоги встречи Путина и Бибилова
Мигранты с судна Diciotti сошли на итальянский берег
Грузинские власти хотят наладить отношения с Россией
Ростуризм: Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет россиян
«Хочется мороженого»: София Ротару рассказала о своём самочувствии после реанимации
В 2019 году французское правительство хочет сократить 4,5 тысячи госслужащих
В Минобороны сообщили о готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии
Украинские послы отправились в Донбасс вместе с Климкиным
В ДНР заявили об обстрелах украинскими силовиками окраин Донецка из гранатометов
Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны сенатора
Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию
Правительство Индии одобрило сделки на закупку 135 вертолетов для своих ВМС
Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара
В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома
Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США
National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»
Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"
Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе
Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности