2018-08-27T02:58:33+03:00
Общество

Похороны сенатора Джона Маккейна состоятся 2 сентября

Джон Маккейн будет похоронен на территории Военно-морской академии в Аннаполисе
Юлия ДИВЕЕВА
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Почетный караул встречает гроб с телом сенатора Джона Маккейна в Фениксе, Аризона.Почетный караул встречает гроб с телом сенатора Джона Маккейна в Фениксе, Аризона.Фото: REUTERS
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Похороны сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна намечены на воскресенье, 2 сентября. Об этом сообщили в аппарате политика в Сенате.

Могила Маккейна будет находиться на территории его альма-матер - Военно-морской академии в Аннаполисе в штате Мэриленд.

В среду, 29 августа, гроб с телом сенатора будет установлен в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе, а на следующий день, 30 августа, в городской баптистской церкви пройдет панихида.

После того. Как с политиком простятся в Аризоне, которую он представлял в Сенате в течение 35 лет, его гроб перевезут в Вашингтон и 31 августа поставят в центральной ротонде Капитолия. В субботу в Кафедральном соборе пройдет национальная мемориальная служба, передает ТАСС.

Американские телеканалы сообщили, что катафалк с телом Маккейна в сопровождении кортежа выехал их его резиденции в Корнвилле и

проследовал к административному центру штата - Финиксу.

В субботу, 25 августа, Маккейн умер в возрасте 81 года, вскоре после того, как добровольно отказался от дальнейшего лечения.

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