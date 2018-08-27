СМИ сообщили о запрете Трампа хвалить Маккейна в заявлении Белого дома

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-27T05:25:37+03:00

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Президент США Дональд Трамп не разрешил публиковать официальное заявление по поводу смерти сенатора-республиканца Джона Маккейна. Как сообщает газета The Washington Post, главе государства не понравилось, что в обращении была дана высокая оценка жизни и деятельности его однопартийца.

Источники в Белом доме якобы сообщили изданию, что пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников резиденции Джон Келли предложили распространить официальное заявление, в котором о сенаторе говорилось бы как о герое, имеющем перед США большие заслуги. Черновик соболезнований был подготовлен заранее, еще до смерти Маккейна.

В субботу, после того как стало известно о кончине сенатора, сотрудники из команды Трампа представили главе государства окончательную, отредактированную версию заявления. Но тот отказался от идеи публиковать заявление. Он сообщил, что его сообщения с соболезнованиями семье Маккейна в Twitter будет достаточно. Кроме того, президент решил воздержаться от оценок деятельности сенатора.

The Washington Post пишет, что Сандерс не стала давать комментарии по этой теме. Сам Трамп все воскресенье провел на своем поле для гольфа в Вирджинии и не произнес на публике ни слова. Когда он вернулся в Белый дом, его в резиденции ждали приспущенные флаги в честь Маккейна.

Как правило, предшественники нынешнего президента распространяли через пресс-службу Белого дома официальные заявления в связи с кончиной выдающихся американцев. Нередко это делает и сам Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джон Маккейн умер 25 августа во второй половине дня в возрасте 81 года. Сенатор год боролся с прогрессирующей опухолью головного мозга.