ЦБ предрек повышение ставок по кредитам

СЕГОДНЯ 08:06 2018-08-27T08:06:09+03:00

Это связано с политикой регулятора и нежеланием самих банкиров терять дополнительные доходы от повышенных процентов

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Эксперты Банка России пришли к выводу, что банковские кредиты скоро перестанут дешеветь, а в некоторых случаях могут начать дорожать. Это значит, что ставка кредитования поползет вверх. Связано это с тем, что финансовые организации в среднесрочной перспективе исчерпают потенциал для снижения ставок.

Тенденция подтверждается показателями II квартала. Ставки по краткосрочны займам для физических лиц выросли на 0,32 п.п., а по кредитам компаниям — 0,05 п.п.. Ставки по долгосрочным кредитам пока снижаются.

В среднем ставки по кредитам на срок от одного до трех лет уже сейчас держатся на уровне 15,19 до 15,63%.

Треть доходов банки получают именно с этих продуктов. Если раньше на фоне снижения ЦБ ключевой ставки и банки могли предлагать более выгодный процент заемщикам, то сейчас становится сложнее. Ключевая ставка, установленная регулятором, находится на уровне 6–7% годовых.

Эксперты советуют использовать сегодняшние процентные ставки для рефинансирования кредитов. Особенно это актуально для ипотеки: если раньше ставки по ней составляли 12-14 %, то сегодня рынок предлагает кредиты под 10% годовых, а в некоторых случаях ниже, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в росси может появиться свой кредитный рейтинг заемщиков. Россиянам начнут начислять баллы за использование займов и их погашение.