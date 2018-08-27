В России вступил в силу приказ о денежных выплатах информаторам МВД

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-27T11:21:30+03:00

Если ведомству необходима помощь населения, то нужно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий

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В понедельник, 27 августа, в России вступил в силе приказ Министерства внутренних дел, по которому граждане смогут получать выплаты за помощь при раскрытии правонарушений. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что, если ведомству необходима помощь населения, то нужно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий.

После получения одобрения на сайте МВД будут опубликована информация о сумме вознаграждения, которая колеблется от 500 тысяч до 3 млн рублей. Для получения большего вознаграждения необходимо получить одобрение министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Денежные средства будут перечислены в территориальное управление МВД, после чего информатор получит информацию о получении вознаграждения или об отказе в его выплате.

Ранее стало известно, что Минюст России утвердил выплату вознаграждений россиянам, оказывающим содействие в раскрытии преступлений.

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Суммы вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений варьируются от 50 тысяч до 10 миллионов рублей (подробности).