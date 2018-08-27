Рябков: Решение об ответных санкциях против США примет президент

СЕГОДНЯ 21:31 2018-08-27T21:31:06+03:00

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Правительство готовит ответные меры на новые антироссийские санкции США, в том числе по линии военного и экономического ведомств. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся», - заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат отметил, что окончательное решение по поводу ответных мер своевременно примет глава государства Владимир Путин. При этом задача министерства иностранных дел - докладывать президенту о происходящем, «по возможности с анализом и элементами прогноза».

Замглавы министерства допустил, что Россия зеркально ответит на расширение «черных списков» против физических лиц. Однако в целом меры реагирования на ограничения американской стороны необязательно будут чисто «экономическими».

Рябков также добавил, что еще никогда российская дипломатия не сталкивалась с таким «невосприимчивым партнером», как нынешняя администрация США.

«Американская сторона готова слышать только то, в чем она заинтересована по своим собственным мотивам. То, что не соответствует их представлениям о том, где правда, где ложь, по большому счету, о том, что добро, а что зло, то пропускается мимо ушей», - резюмировал замглавы МИД РФ.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник вступил в силу первый пакет новых антироссийских санкций США. Ограничения запрещают американским структурам предоставлять российской стороне кредиты и финансовую помощь.

Также санкции практически запрещают обмен какой-либо военной продукцией или товарами двойного назначения, за вычетом случаев, когда это необходимо для сотрудничества в космосе или обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В российском посольстве уже прокомментировали новые ограничения, отметив, что они еще больше приближают к точке невозврата политику США в сфере международной безопасности.