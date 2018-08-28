2018-08-28T01:13:08+03:00
Политика

Киев не собирается разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море

Как пояснили в МИД Украины, это даст возможность Москве заявить территориальный спор
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина не хочет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском мореУкраина не хочет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина не собирается разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море. Об этом заявила на совещании украинских послов заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль. Она пояснила, почему.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность России заявить территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», - приводятся слова замглавы ведомства на странице МИД Украины в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле на рассмотрение Верховной рады был внесен очередной законопроект, предусматривающий отказ Незалежной от договора о сотрудничестве Киева и Москвы при использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соглашение было подписано президентами России и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой еще 24 декабря 2003 года. Документ, определяющий статус Азовского моря и Керченского пролива как исторически внутренние воды обеих стран, вступил в силу 23 апреля 2004 года.

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